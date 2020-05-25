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Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»

Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»Владимир СоловьевКадр: Соловьев LIVE

Телеведущий Владимир Соловьев обратился к украинскому журналисту Дмитрию Гордону после поступившего от него предложения дать интервью. В эфире «России 1» он назвал Гордона «мразью нацистской», а себя сравнил с советским диктором Юрием Левитаном.

Ведущий показал две фотографии: на левой был Гордон, а на правой — нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер. «Был одним из самых ярких пропагандистов нацизма, занимал большие должности», — сказал Соловьев, уточнив, что Штрейхер сотрудничал со спецслужбами и был казнен.

«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист. Он назвал Гордона наследником Штрейхера, а российских работников СМИ — наследниками Левитана.

Он призвал украинского журналиста не надеяться, что он когда-нибудь даст ему интервью. «Я презираю тебя и твоих хозяев. Забудь о любых попытках связаться со мной с целью получения интервью», — заключил ведущий «России 1».

В октябре 2019 года Гордон записал видеоответ Соловьеву после того, как российский ведущий 29 сентября в эфире своей передачи раскритиковал его. Тогда Соловьев призвал судить украинского журналиста за клевету. Гордон осудил ведущего за «поганый язык и поганые мысли».

Юлиус Штрейхер был главным редактором антисемитской и антикоммунистической газеты Der Stürmer («Штурмовик»). В 1946 году он был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.

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По материалам: lenta.ru

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