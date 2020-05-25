Составлена карта водорослей в снегах Антарктиды

Вадим Карасев

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 1679 областей развития зеленых водорослей в снегу Антарктиды, которые в сезон покрывают 1,95 кв. км и в целом составляют 1300 тонн сухой биомассы.

Водоросли в снегах и льду Антарктиды были описаны еще во время экспедиций 1950–1960-х годов. Они распространены вдоль побережья континента, в более теплых районах, где средняя температура около нуля градусов по Цельсию сохраняется в течение всего лета (с ноября по февраль). Особенно много их на островах вдоль западного побережья Антарктического полуострова. Мэтт Дейви (Matt Davey) и его коллеги из отделения наук о растениях Кембриджского университета решили оценить распределение и биомассу этих водорослей.

Наряду с данными, полученными в ходе полевых исследований, они использовали снимки, сделанные в 2017 и 2019 годах космическим аппаратом Sentinel-2B, созданным в рамках программы Европейского космического агентства «Коперник». Она предназначена для оценки состояния растительности, лесных и водных ресурсов и глобального мониторинга окружающей среды из космоса.

Исследователи обнаружили, что на распространение зеленых водорослей в слое снега сильно влияют морские птицы и млекопитающие, экскременты которых служат природным удобрением и ускоряют рост водорослей. Более 60 % мест распространения водорослей находится в пределах пяти километров от колоний пингвинов. По мере роста температур на Антарктическом полуострове снежный покров на небольших островах будет таять, а значит, там исчезнут и снежные водоросли. Но, с точки зрения общей биомассы, ученые прогнозируют рост этих водорослей, так как потери небольших островов будут с лихвой компенсированы за счет распространения на новых территориях, ранее недоступных для водорослей.

Работа была опубликована в журнале Nature Communications.