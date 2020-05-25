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Советник Трампа сравнил Калининград с "кинжалом в сердце Европы"

Советник Трампа сравнил Калининград с "кинжалом в сердце Европы"

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью немецкому журналу Bild посетовал на Калининградскую область – единственный эксклав России, окруженный странами Евросоюза.

По словам О'Брайена, исключительно выгодное расположение могло бы позволить превратить регион в торговый хаб, однако вместо этого он продолжает быть одной из самых милитаризованных российских областей.

"Географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но, к сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами", – полагает он.

Российские ракеты нацелены на союзников США, в первую очередь на Прибалтику, считает политик. При этом ранее Москва якобы не позволяла американцам выполнять облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.

"Вся ситуация в Калининградской области является упущенным шансом для России и Европы, и это действительно прискорбно", – резюмировал О'Брайен.

Ранее США вышли из Договора по открытому небу с Россией. Американцы обвинили Москву в злоупотреблении правами по документу, а также в невыполнении некоторых его статей. В МИД России ответили, что целиком соблюдали свои обязательства. В ООН осудили Соединенные Штаты за односторонний разрыв договора.

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По материалам: uposters.ru

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