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Создатели «Тачек» и «Истории игрушек» выпустили первый мультфильм про геев

Создатели «Тачек» и «Истории игрушек» выпустили первый мультфильм про геевКадр: «Out»

Студия Pixar, создавшая франшизы «Тачки» и «История игрушек», выпустила мультфильм Out («Выход»), в котором главным героем стал гей. Это первый случай в истории студии, пишет IndieWire.

Отмечается, что в мультфильме присутствует сцена поцелуя гей-пары. Сюжет вращается вокруг молодого гея Грега, который скрывает от родителей свою сексуальную ориентацию и собирается переехать со своим бойфрендом Мануэлем в большой город. Родители Грега неожиданно навещают его перед отъездом. В это время главный герой и его собака Джим меняются телами. Пес Грега помогает ему утаить свою ориентацию от родителей, однако внимательная мама персонажа все равно все узнает.

Мультфильм доступен для просмотра на стриминговом сервисе Disney+.

В феврале сообщалось, что из русской версии нового мультфильма Pixar и Disney «Вперед» вырезали упоминание циклопа-лесбиянки по имени Спектр.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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