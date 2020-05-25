Стали известны подробности рождения третьего ребенка Константина и Софьи Эрнст

Вадим Карасев

В сети и прессе поздравляют 59-летнего генерального директора Первого канала Константина Эрнста и его 32-летнюю супругу Софью с рождением их третьего общего ребенка. По данным телеграм-канала "Героиня Татлера", несколько месяцев назад актриса родила, но не афишировала эту новость, а сегодня инсайдеры сообщили пол малыша. "Героиня Татлера" пишет, что у супругов родился сын.

Константин Эрнст не комментирует свою личную жизнь, так что она окружена домыслами и догадками. О его романе с Софьей заговорили в 2013 году, а через четыре года СМИ сообщили, что пара узаконила отношения. Однако лишь в 2019-м актриса подтвердила информацию о своем браке с медиаменеджером.





Софья и Константин Эрнст

В 2016-м году Софья впервые стала мамой, родив дочь Эрику, а уже в следующем году на свет появился их с Эрнстом второй ребенок — дочь Кира. Помимо детей от Софьи, у генерального директора Первого канала есть 26-летняя дочь Александра, чьей мамой является театральный критик Анна Силюнас.



