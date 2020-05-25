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Стали известны подробности жизни бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков

Стали известны подробности жизни бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиковФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС / ТАСС

Стали известны подробности жизни вахтовиков, которые находятся на закрытом на карантин Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании-подрядчике «Энергомонтаж СК».

В частности, в компании опровергают информацию о том, что работники самовольно покидают территорию. Там указывают, что 200 километров пешком по тайге преодолеть физически невозможно. Кроме того, река Лена около поселка Витим сейчас в большей степени покрыта льдом, так что навигация по ней на небольших судах сейчас также не осуществляется. «Все работники находятся на территории вахтовых городков предприятия и учтены поименно, ежедневно собственные службы компании, представители Роспотребнадзора и министерства здравоохранения республики Саха( Якутия) проводят мероприятия по контролю состояния их здоровья», — говорится в заявлении фирмы.

Также в «Энергомонтаж СК» добавили, что анализы вахтовиков на COVID-19 содержатся в базе данных страховой компании, а наличие тестов у сотрудников, не сдававших их, не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что работники месторождения идут по тайге до ближайшего поселения, откуда на катере можно добраться до населенного пункта, где есть железнодорожное сообщение.

С середины апреля на территории месторождения введен карантин из-за очага заражения коронавирусом. Из-за плохих условий проживания и недостатка информации о заболевших рабочие начали бунтовать. Людей пообещали вывезти и оказать им медицинскую помощь. Сейчас, по заявлению «Энергомонтаж СК», с базы вывезли большинство рабочих (более 5,8 тысячи человек).

Чаяндинское месторождение является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири». Общая численность работников составляла там около девяти тысяч.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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