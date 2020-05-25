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Стало известно главное условие возобновления пассажирского железнодорожного сообщения

Стало известно главное условие возобновления пассажирского железнодорожного сообщения

Продажа билетов на пассажирские поезда в Украине будет открыта после того, как все регионы сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта. Такое условие в соцсети озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Напомним, с понедельника в Киеве и Харькове запустили метрополитен. А в Днепре подземка все еще закрыта.

По словам министра, решения о стабильной пандемической ситуации должны принять областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Укрзализныця» начнет продажу билетов как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!", — написал он.

Напомним, по плану правительства, движение пассажирских поездов дальнего следования, приостановленное в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, должно быть восстановлено с 1 июня 2020 года.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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