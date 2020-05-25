Стало известно, какие художники находили вдохновение в изоляции

Анастасия Иванова

. Многие творцы искали и находили вдохновение в одиночестве. Ведущее мировое издание об искусстве Artnet подобрало истории известных художников, создававших свои шедевры в изоляции.

Пандемия коронавируса принудила многих художников на практике проверить достоверность мифа о том, что гению необходимо одиночество.

"Мне кажется, если художник в наше время хочет серьезно работать, он должен побыть один", – сказал когда-то Эдгар Дега. Уильям Шекспир писал "Короля Лир" во время чумы, а Исаак Ньютон занимался математикой на карантине. Многие художники также творили в подобных обстоятельствах.

Так, Эдвард Мунк во время эпидемии испанки в начале XX века заразился сам и даже написал "Автопортрет после испанского гриппа". Он смог одолеть болезнь и прожил еще 25 лет, в отличие от Эгона Шиле и Густава Климта, которые скончались от осложнений, вызванных этой болезнью.

Фрида Кало пережила в детстве и юности две тяжелые физические травмы, из-за чего долгое время была прикована к постели. Она хотела изучать медицину, но у нее ушло так много времени на восстановление, что постепенно она пристрастилась к рисованию и первый автопортрет написала, лежа в кровати. Мольберт она приспособила так, чтобы у нее была возможность творить, не вставая.

Работы Эгона Шиле с ярко выраженным сексуальным подтекстом вызывали возмущение многих его современников. Художник 24 дня провел в тюрьме из-за обвинений в порнографии. Для него это был очень тяжелый период, но он сумел выразить свои эмоции в серии "тюремных рисунков", которые считаются самыми значимыми в его карьере.

Современная художница Трэйси Эмин в 1966 году специально заперлась в галерее в Стокгольме на две недели с белым холстом и красками. Все это время она "ожесточенно" работала в голом виде. Эмин начала с подражания любимым художникам (Шиле и Мунку), но затем нашла свой визуальный язык. Проект под называнием "Экзорцизм моей последней картины из тех, что я когда либо сделала" вылился в 12 больших холстов, семь полотен величиной с человеческий рост, 79 рисунков и набросков и стал очень важным этапом в ее творчестве.