Стало известно, сколько еще россиянам придется ходить в масках

Вадим Карасев

Носить маски на улицах и в общественных местах нужно будет еще один или два месяца. Такое заявление сделала на брифинге в кабинете министров глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Попова напомнила, что требования тщательно мыть руки, поддерживать чистоту в помещениях, обрабатывать посуду дезинфицирующими средствами и многие другие остаются в силе.

По словам чиновницы, люди научились жить в новых условиях. Вирус остается с нами надолго, и уходить никуда не собирается. Поэтому придется привыкать к «новой нормальности». Но важно не снижать качество жизни и отдыха.

Напомним, масочный режим был введен в большинстве субъектов России. Где-то он является обязательным, а где-то ношение масок носит рекомендательный характер. В ряде областей к маскам добавили еще и перчатки. Полицейские выявляют нарушителей и привлекают к административной ответственности. За появление в общественных местах без маски предусмотрены довольно серьезные штрафы.

Читайте также: Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться уже осенью 2020 года