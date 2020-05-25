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Стало известно, сколько еще россиянам придется ходить в масках

Стало известно, сколько еще россиянам придется ходить в масках

Носить маски на улицах и в общественных местах нужно будет еще один или два месяца. Такое заявление сделала на брифинге в кабинете министров глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Попова напомнила, что требования тщательно мыть руки, поддерживать чистоту в помещениях, обрабатывать посуду дезинфицирующими средствами и многие другие остаются в силе.

По словам чиновницы, люди научились жить в новых условиях. Вирус остается с нами надолго, и уходить никуда не собирается. Поэтому придется привыкать к «новой нормальности». Но важно не снижать качество жизни и отдыха.

Напомним, масочный режим был введен в большинстве субъектов России. Где-то он является обязательным, а где-то ношение масок носит рекомендательный характер. В ряде областей к маскам добавили еще и перчатки. Полицейские выявляют нарушителей и привлекают к административной ответственности. За появление в общественных местах без маски предусмотрены довольно серьезные штрафы.

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По материалам: u-f.ru

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