Стрельбу на юге Москвы квалифицировали как покушение на убийство

Анастасия Иванова

Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на юге Москвы, сообщили в управлении Следственного комитета России по Москве. В результате перестрелки вечером 24 мая в жилом комплексе на Каширском шоссе был ранен один человек.

Дело завели по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК (хулиганство).

По данным следствия, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого они применили оружие.

В перестрелке участвовали восемь человек, задержаны четыре человека, в том числе получивший ранение, он находится в больнице.

ИА Newstes сообщало, что для поимки преступников, скрывшихся на четырех легковых автомобилях, в столице объявлен план «Перехват».

По данным СМИ, задержанные оказались приезжими из Оренбурга.