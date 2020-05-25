Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Алексей Вольцев

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, по ходатайству обвинения ей был назначен залог в размере 6,2 тысячи долларов, сообщил судья Виталий Писанец.

Ранее ее адвокат Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.

"Ходатайство удовлетворить, изменить меру пресечения подозреваемой Дугарь в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде залога в размере 80 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 168 150 гривен (6,2 тысячи долларов – ред.)", - заявил судья. Трансляция заседания велась на Youtube-канале судебной власти Украины.

Днепропетровской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.