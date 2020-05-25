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Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денегФото: страница @tarzan___official в Instagram

Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, ответил на критику, которой он подвергся после того, как в сети разошлись приписываемые ему жалобы на нехватку денег. Соответствующее видео он разместил в своем Instagram-аккаунте.

По словам Глушко, он не говорил, что завидует пенсионерам и врачам, которые получают дополнительные выплаты от государства, а все цитаты, появившиеся в СМИ со ссылкой на него, придумала журналистка, которая брала у него интервью.

«Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, и на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Это фейк», — подчеркнул артист.

Он также выразил уверенность, что сотруднице СМИ, которая начала распространять недостоверную информацию, непременно воздастся, поскольку «карму еще никто не отменял». «Если вас еще за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо», — заявил Глушко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тарзан пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. Отмечалось, что артист задался вопросом, почему российские власти не помогают деятелям культуры, отдавая предпочтение пенсионерам и врачам. «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей», — приводились якобы сказанные им слова.

После этого Глушко и его жене певице Наташе Королевой начали предлагать работу в такси, а продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в чудовищном положении из-за коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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