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Telegram атаковали из-за травли женщин со стороны «Мужского государства»

Telegram атаковали из-за травли женщин со стороны «Мужского государства»Фото: страница Владислава Позднякова во ВКонтакте

Пользователи Telegram начали занижать рейтинг приложения из-за того, что на этой платформе существует канал «Мужского государства», создатель которого Владислав Поздняков регулярно устраивает травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Негативные отзывы о популярном мессенджере они начали оставлять в AppStore и Google Play.

«Приложение, конечно, хорошее, но возмущает отвратительно-наплевательское отношение к проверке пабликов и групп. Почему пропускаются такие особи, как Поздняков? Он распространяет и поддерживает идеи расизма, сексизма, фашизма, но его аккаунт все еще не заблокирован!» — написал Машер.

Пользователей, атаковавших Telegram, возмущает не только «Мужское государство». Юзер с ником Ok boomer обратил внимание на то, что в мессенджере существуют каналы с детским порно, а также каналы, в которых распространяют видеозаписи изнасилований. При этом сторонники идей Позднякова также подключились к дискуссии и начали оставлять отзывы, в которых называли его канал лучшим.

Ранее в мае председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев пообещал изучить ситуацию, связанную с деятельностью Позднякова, который устраивает травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. В частности, 13 мая сообщалось, что в соцсетях затравили жительницу из Краснодара Екатерину Фролову, усыновившую темнокожего ребенка. По словам Позднякова, факт усыновления мальчика следует расценивать как «урон нашему генофонду».

В начале мая блогер и открытый гей Андрей Петров рассказал о том, что получает угрозы убийством от создателя «Мужского государства». Также в 2020 году Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» девушек, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна. В 2018-м он призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу.

В декабре 2018 года Поздняков был приговорен к двум годам условно. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») за женоненавистнические посты в сообществе «Мужское государство». В марте 2019 года приговор Позднякову был отменен после частичной декриминализации статьи 282.

«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте» с более чем 160 тысячами подписчиков. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество. Его создатель Поздняков находится в Польше.

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По материалам: lenta.ru

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