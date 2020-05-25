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Трамп раскрыл личность автора своих сообщений в соцсетях

Трамп раскрыл личность автора своих сообщений в соцсетяхДональд ТрампФото: globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп признался, что не всегда сам ведет свои соцсети, — у него есть специальный автор, пишущий посты под диктовку. Об этом он рассказал в интервью журналистке Шэрил Аткиссон в эфире Full Measure.

«У меня есть один замечательный джентельмен. Дэн отличный, он прекрасно справляется», — раскрыл личность своего автора Трамп, имея в виду директора по соцсетям президентской администрации Дэна Скавино. По словам главы Белого дома, самостоятельно он публикует посты лишь ранним утром или поздним вечером. В дневные часы американский лидер слишком занят и просто надиктовывает сообщения помощнику.

В том же интервью глава Овального кабинета заявил, что президенту России Владимиру Путину невыгодно переизбрание Трампа на второй срок. По его словам, он был самым жестким президентом США в отношениях с Москвой.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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