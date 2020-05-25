Турция готова завозить российских туристов чартерами

Вадим Карасев

Власти Турции сообщили, что ради возобновления туристического потока готовы организовать чартерные рейсы для России и Германии. По словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, всю ответственность за них будет нести официальная Анкара.

Как сообщает агентство "Анадолу", министр заверил, что туристы будут в безопасности "с момента выхода из дома и до возвращения". Турция также готова доказывать, что соблюдает меры эпидемиологического контроля.

"Мы готовы ознакомить представителей Минздрава, Минтуризма, туроператоров, словом всех причастных к данному сектору, с мерами защиты здоровья в туристических зонах, гостиницах и аэропортах Турции", – сказал он.

В общей сложности турки разослали письма в 70 стран мира, в которых предложили начать переговоры о восстановлении сектора туризма. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже звонил по этому вопросу канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой.

Ранее Ruposters писал, что по итогам марта поставки российского газа в Турцию сократились в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эта страна теперь приобретает у России меньше углеводородов, чем отдельные государства Прибалтики, хотя ранее официальная Анкара была вторым клиентом "Газпрома" по объемам.