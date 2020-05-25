Украина захотела "выбить" Россию из проектов США по космосу
Вчера, 23:56 Алексей Вольцев
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
По его словам, в мире есть 10-12 стран, способных производить свои космические аппараты и ракетоносители, из которых только пять имеют налаженный полный производственный цикл."Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность", — пояснил Усов.
Он добавил, что Киев, как и Вашингтон, в настоящее время зависит от Москвы в ракетостроении, так как не производит двигатели первой ступени. Однако Усов уверен, что Украина может начать изготавливать двигатели и поставлять их США.
По материалам: ria.ru