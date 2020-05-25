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Украина захотела "выбить" Россию из проектов США по космосу

Украина захотела "выбить" Россию из проектов США по космосу
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, в мире есть 10-12 стран, способных производить свои космические аппараты и ракетоносители, из которых только пять имеют налаженный полный производственный цикл.

"Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность", — пояснил Усов.

Он добавил, что Киев, как и Вашингтон, в настоящее время зависит от Москвы в ракетостроении, так как не производит двигатели первой ступени. Однако Усов уверен, что Украина может начать изготавливать двигатели и поставлять их США.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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