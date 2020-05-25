В Астраханской области заявления на получение субсидии будут приниматься 30 и 31 мая

Вадим Карасев

В Астраханской области, как и в других регионах, подходит к концу срок подачи заявлений на субсидии от государства за апрель 2020 года для представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от эпидемии COVID-19.

Последний день подачи заявлений выпадает на воскресенье, 31 мая. В связи с чем, правительство Астраханской области информирует граждан, что заявления на субсидию можно будет подать 30 и 31 мая.

Заявления будут приниматься посредством специальных боксов, которые расположены на входе в здание налоговой инспекции. Документы можно будет передать в указанные дни через спецбокс с 9.00 до 17.00.

Также правительство Астраханской области напоминает, что времени для подачи заявлений на субсидию остается совсем мало, поэтому рекомендует своевременно проверить право на получение выплаты на сайте УФНС. В случае подтверждения такого права нужно успеть своевременно подать заявление на субсидию.

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