В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19

Лидия Мартынова

За последние сутки в городе Байконур рядом с одноименным космодромом зафиксировано шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, где до этого имелся только один заболевший, говорится на сайте администрации города Байконур.

"По информации регионального управления комплекса "Байконур" ФМБА России, на 16.00 часов 25 мая 2020 года в городе Байконур: количество зараженных - 7; количество выявленных случаев заражения за последние сутки – 6", - говорится в сообщении.