В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19

Анастасия Иванова

Руководителя лабораторного центра в Днепре Александра Штепу уволили после проверки центра из-за подозрения в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Днепропетровского областного совета.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID. Как результат работы комиссии - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", - говорится в сообщении облсовета в Facebook.

По данным пресс-службы, за выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID-19 была полностью восстановлена.

Как отмечается, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Инна Похмурко.