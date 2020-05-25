В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19
Сегодня, 14:07 Анастасия Иванова
Руководителя лабораторного центра в Днепре Александра Штепу уволили после проверки центра из-за подозрения в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Днепропетровского областного совета.
"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID. Как результат работы комиссии - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", - говорится в сообщении облсовета в Facebook.
По данным пресс-службы, за выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID-19 была полностью восстановлена.
Как отмечается, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Инна Похмурко.
По материалам: ria.ru