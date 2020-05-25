Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19

В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19

В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19
Руководителя лабораторного центра в Днепре Александра Штепу уволили после проверки центра из-за подозрения в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Днепропетровского областного совета.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID. Как результат работы комиссии - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", - говорится в сообщении облсовета в Facebook.

По данным пресс-службы, за выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID-19 была полностью восстановлена.


Как отмечается, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Инна Похмурко.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очно
В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очно
Глава МИД Германии призвал к интенсивному диалогу с Россией
Глава МИД Германии призвал к интенсивному диалогу с Россией
Шаманские обряды для защиты дома от злых духов и недругов
Шаманские обряды для защиты дома от злых духов и недругов
Смерть президента Ливана назвали слухами
Смерть президента Ливана назвали слухами
Актрису Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми
Актрису Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми
Ввоз всех видов топлива в Россию приостановлен до октября
Ввоз всех видов топлива в Россию приостановлен до октября
Рособрнадзор определил новые резервные дни для итогового сочинения
Рособрнадзор определил новые резервные дни для итогового сочинения
В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19
В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19
Эпидемиолог обозначил сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Эпидемиолог обозначил сроки начала массовой вакцинации россиян от
На поддержку занятости кредитами под 2% потратят 200 млрд рублей
На поддержку занятости кредитами под 2% потратят 200 млрд рублей
Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам
Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам
СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом
СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом

Топ на сегодня

Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Игиловская сотня: МВД ФРГ назвало число «серьёзно» подготовленных боевиков
Игиловская сотня: МВД ФРГ назвало число «серьёзно» подготовленных

Еще по теме

В России провели более 6,6 млн тестов на COVID-19
Не только коронавирус: в Минздраве рассказали, какими болезнями страдали умершие от COVID-19 украинцы
В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 7,8 миллиона тестов на коронавирус