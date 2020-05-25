В ЕР с удивлением восприняли сообщения о возможных перестановках в партии

Анастасия Иванова

В "Единой России" с удивлением восприняли сообщения о возможных перестановках в партии, сообщил РИА Новости заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, уточнив, что в руководстве ЕР не ведется никаких обсуждений об изменении полномочий в партии.

Ранее о возможных перестановках в правящей партии сообщили в соцсетях со ссылкой на депутата Госдумы Ирину Гусеву. Согласно опубликованной информации, председатель ЕР Дмитрий Медведев станет новым спикером Госдумы, а депутат Гусева займется созданием "новой идеологической конструкцией партии".

"Для нас эта информация была полным удивлением", - сказал Перминов.

Он добавил, что в партии не идет речи ни о каких перестановках. Также, по его словам, не обсуждался вопрос о наделении новыми полномочиями депутата Гусевой.