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В Госдуме обсудят статью Bloomberg о Путине с представителем агентства

В Госдуме обсудят статью Bloomberg о Путине с представителем агентства
Депутаты Госдумы обсудят публикацию агентства Блумберг о якобы снижении рейтинга президента России Владимира Путина до 27% в апреле на встрече с руководителем бюро агентства Блумберг в России Торри Кларк-Ширниной, видеоконференция должна состояться на следующей неделе, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом".

ВЦИОМ позднее заявил, что позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году. А данные, использованные агентством, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют. Посольство РФ в США призвало Блумберг извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге Путина.


"Я уже переговорил с шеф-редактором Блумберг неделю назад, когда пошел первый комментарий по поводу койко-мест. Она согласилась со мной выйти на связь в режиме видеоконференции, и на следующей неделе, рассчитываю, что этот разговор будет. Тем более, что сейчас добавилась свежая информация касательно данных ВЦИОМ. Мы договорились о встрече в ближайшее время, и очень хорошо, что она еще не состоялась … Мы хотим задать им свои вопросы и сделать предложение, но оно будет актуально только в том случае, если они действительно ошибаются", - сказал Шхагошев.

# Политика
По материалам: ria.ru

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