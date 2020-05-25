В Греции начался четвертый этап снятия ограничений из-за коронавируса

Анастасия Иванова

Четвёртый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19, начинается в понедельник в Греции - откроются таверны, рестораны, кафе и бары, возобновятся поездки на острова.

Неделю назад, 18 мая, были разрешены поездки жителей Греции по всей континентальной части страны, а также на островах Крит и Эвбея. Теперь отменяются последние ограничения на поездки по стране и возобновляется авиа- и паромное сообщение с островами.

Поэтапная отмена ограничений началась с 4 мая. Весь план рассчитан пока на два месяца при условии, что ситуация с распространением коронавируса не ухудшится, в случае увеличения числа заболевших правительство вернет ограничения. Однако пока план выполняется с опережением. В субботу, 16 мая, на две недели раньше запланированного из-за 40-градусной жары были открыты 515 организованных пляжей, а с 17 мая верующим разрешили присутствовать на воскресной литургии. С 18 мая открылись археологические объекты, зоопарки и ботанические сады.

Открытие ресторанов, кафе и таверн было одним из самых ожидаемых в Греции, поскольку их посещение является традицией. Предприятия общественного питания в Греции открываются на две недели раньше запланированного срока. До этого посетители могли брать еду и кофе навынос или заказать их доставку домой.