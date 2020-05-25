В Литве отменили рекомендации об ограничениях из-за пандемии для пожилых людей

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В понедельник, 25 мая, министерство здравоохранения Литвы отменило карантинные рекомендации для лиц из группы риска, то есть в основном для людей старше 60 лет, сообщило агентство BNS.

В Литве такие рекомендации вызвали резкую критику, так как Минздрав советовал ввести для пожилых людей различные ограничения — в общении с детьми, в контактах, в работе и т. д.

Профессор университета им. Миколаса Рёмериса, специалист по Конституционному праву Витаутас Синкявичюс в интервью порталу Delfi заявил: «Я думаю, что это открытая дискриминация людей по возрастному признаку. Такое недопустимо по Конституции. Нельзя дискриминировать человека по возрастному признаку». По его словам, «человек старшего возраста, как и любой другой человек, имеет право на участие в общественной жизни, на пользование социальным окружением». «Только из-за возраста это нельзя запрещать», — заявил профессор.

Сегодняшнюю отмену рекомендаций для людей из группы риска прокомментировал глава Минздрава Аурелиюс Верига. «В этих решениях не осталось выделенных групп риска, не остаётся рекомендаций вывешивать на входе информацию с рекомендацией и предупреждением для людей из групп риска отказаться от посещения», — сказал он.

Министр пояснил, что это сделано «в качестве реакции на бурные дискуссии в публичном пространстве, поскольку встречались случаи, когда рекомендации воспринимались как обязательство или запрет на вход определённых групп лиц».