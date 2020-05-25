В МФЦ Краснодарского края увеличены часы приема граждан

Вадим Карасев

В краснодарском крае МФЦ изменят график работы уже с 25 мая. Информация об этом поступила от пресс-службы краевой администрации.

Кроме изменения графика работы, изменяется и регламент по подаче заявлений и получению необходимой информации или документов, справок. Стало известно, что теперь многофункциональные центры будут работать с 9:00 до 18:00. А получение необходимой документации теперь будет проходить в порядке живой очереди. То есть предварительная запись теперь не актуальна. Уточняется, что достаточно будет предъявить подтверждение о получении справок на конкретную дату.

Но, при этом, принимать документы продолжают только по записи. И необходимые меры предосторожности будут соблюдаться в любом случае. То есть дистанцию между посетителями МФЦ и индивидуальную защиту никто не отменял, пишет kuban.aif.ru.

Дополнительно уточняется, что результаты по предоставленным документам в офисе по адресу ул. им. Александра Покрышкина, нужно получать по адресу ул. Зиповская д.5 павильон № 1. По вопросу документов, которые сдавали на рассмотрение на ул. Крылатая, необходимо получить на ул. Леваневского д. 174. Также указан номер, по которому можно записаться предварительно: 88003020444. Кроме этого запись можно осуществить через МФЦ Краснодарского края.

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