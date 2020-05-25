Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очно

В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очно

В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очноФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

После последних звонков в онлайн-режиме в Минпросвещения заявили, что рассчитывают провести выпускные в школах очно. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов, передает ТАСС в понедельник, 25 мая.

«В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате», — сказал Кравцов.

При этом в вузах выпускные пройдут онлайн. Всероссийское мероприятие ориентировочно состоится 4 июля. Такой формат был выбран для профилактики распространения коронавирусной инфекции, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Кроме того, в России перенесли Единый госэкзамен (ЕГЭ). Как объявил президент Владимир Путин, вместо 8 июня экзамены начнутся 29-го. Самый массовый экзамен по русскому языку разделили на два дня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников отменили.

По последним данным, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 25 мая, за сутки зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За весь период эпидемии в стране 118 798 человек выздоровели, еще 3633 скончались.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом
Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом
Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии
Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к
За покушение на взятку задержан зампрокурора Волгограда
За покушение на взятку задержан зампрокурора Волгограда
Декольте героини сериала подвергли цензуре и разгневали зрителей
Декольте героини сериала подвергли цензуре и разгневали зрителей
Destatis: Локомотив европейской экономики обрушился, но будет ещё хуже
Destatis: Локомотив европейской экономики обрушился, но будет ещё хуже
Дибров сдержал данную Малышевой клятву
Дибров сдержал данную Малышевой клятву
Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей
Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей
Центробанк России не смог помочь российским гражданам
Центробанк России не смог помочь российским гражданам
Часть производства Apple перенесли из Китая
Часть производства Apple перенесли из Китая
В США вскрыта заложенная 105 лет назад «капсула времени»
В США вскрыта заложенная 105 лет назад «капсула времени»
Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+
Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+
В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очно
В Минпросвещения рассказали о планах провести выпускные в школах очно

Топ на сегодня

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»

Еще по теме

В Чечне запретили проведение последних звонков и выпускных вечеров
Российские вузы приготовились к летней сессии в режиме онлайн из-за коронавируса
Рособрнадзор заверил в объективной и честной пересдаче ЕГЭ
Всероссийский выпускной в вузах может пройти онлайн в первой декаде июля