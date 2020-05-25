В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Алексей Вольцев

Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственный торговли, а затем сферы бытовых услуг, рассказал РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, для экономики особенно важна непродовольственная торговля, поскольку в ней занято большое количество людей и она считается ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.

"Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли", - сказал Ефимов.

Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице: c 12 мая к работе вернулись предприятия промышленности и строительства, c 25 мая возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга.

В Москве выявлено почти 164 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 49 840 человек выздоровели, 1993 умерли.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Роспотребнадзор назвал готовые к снятию ограничений регионы.