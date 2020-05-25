Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве готовятся к открытию летних веранд

В Москве готовятся к открытию летних веранд

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил об изучении возможности открытия летних веранд при кафе и ресторанах.

«Мы понимаем, что, снимая ограничения, с точки зрения режима самоизоляции, необходимо открывать и сферу услуг, и общепит. Мы внимательно с Роспотребнадзором изучим этот вопрос и решение соответствующее примем», — сказал замградоначальника.

Ефимов отметил, что исходя из рекомендации службы, «такая возможность есть». Вместе с тем он призвал осторожножнсот в принятии такого решения, поскольку даже открытие уличных веранд создаст увеличение плотности людей в общественном транспорте, что может привести к новым заражениям.

«Мы внимательно проработаем этот вопрос с Роспотребнадзором и окончательное решение примем. Но, повторюсь, с точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это можно делать все-таки чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины», — подытожил заммэра.

В Москве с 25 мая возобновилась работа многофункциональных центров и каршеринга. Другие ограничения продлятся до 31 мая, но власти столицы уже анонсировали очередной этап «разрядки»: в планах открыть непродовольственную торговлю, а затем сферу бытовых услуг, сообщил ранее 25 мая заммэра Москвы Владимир Ерофеев. 

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Украина захотела "выбить" Россию из проектов США по космосу
Украина захотела "выбить" Россию из проектов США по космосу
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
В России запустили проект «Поиск»
В России запустили проект «Поиск»
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Основатель Cirque du Soleil предложил выкупить цирк
Основатель Cirque du Soleil предложил выкупить цирк
Шнуров матом ответил Пригожину на обвинения в «хайпожорстве»
Шнуров матом ответил Пригожину на обвинения в «хайпожорстве»
Активисты ОНФ совместно с отрядом "Лиза Алерт" запустили проект "Поиск"
Активисты ОНФ совместно с отрядом "Лиза Алерт" запустили проект
Telegram атаковали из-за травли женщин со стороны «Мужского государства»
Telegram атаковали из-за травли женщин со стороны «Мужского
ВОЗ на время прекратила испытания гидроксихлорохина в лечении Covid-19
ВОЗ на время прекратила испытания гидроксихлорохина в лечении Covid-19
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
ДНР: Без закрепления особого статуса никаких выборов на Донбассе не будет
ДНР: Без закрепления особого статуса никаких выборов на Донбассе

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках

Еще по теме

В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений
Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
Московские власти не ожидают масштабного банкротства предприятий
Власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений