В Москве готовятся к открытию летних веранд

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил об изучении возможности открытия летних веранд при кафе и ресторанах.

«Мы понимаем, что, снимая ограничения, с точки зрения режима самоизоляции, необходимо открывать и сферу услуг, и общепит. Мы внимательно с Роспотребнадзором изучим этот вопрос и решение соответствующее примем», — сказал замградоначальника.

Ефимов отметил, что исходя из рекомендации службы, «такая возможность есть». Вместе с тем он призвал осторожножнсот в принятии такого решения, поскольку даже открытие уличных веранд создаст увеличение плотности людей в общественном транспорте, что может привести к новым заражениям.

«Мы внимательно проработаем этот вопрос с Роспотребнадзором и окончательное решение примем. Но, повторюсь, с точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это можно делать все-таки чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины», — подытожил заммэра.

В Москве с 25 мая возобновилась работа многофункциональных центров и каршеринга. Другие ограничения продлятся до 31 мая, но власти столицы уже анонсировали очередной этап «разрядки»: в планах открыть непродовольственную торговлю, а затем сферу бытовых услуг, сообщил ранее 25 мая заммэра Москвы Владимир Ерофеев.