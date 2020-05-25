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В Москве заработали МФЦ и каршеринг

В Москве заработали МФЦ и каршерингФото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Работа многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) «Мои документы» и каршеринга возобновилась в Москве в понедельник, 25 мая. Об этом сообщалось в официальном блоге мэра Сергея Собянина.

По всей столице заработали не все 130 МФЦ, а только 88 учреждений в наиболее густонаселенных районах. В них будут предоставляться 150 различных услуг, которые нельзя получить в электронном виде. Записываться на прием надо предварительно на портале mos.ru.

Работников центров и посетителей обяжут носить перчатки и маски, соблюдать дистанцию. На входе организована бесконтактная проверка температуры. Поверхности будут проходить регулярную дезинфекцию.

Правила функционирования каршеринга также изменятся. Арендовать машину можно только на долгосрочный период — на пять дней или более. Для передвижения у горожанина должен быть цифровой пропуск. Перед сдачей машина пройдет дезинфекцию.

Ранее заммэра Владимир Ефимов говорил, что на следующем этапе снятия ограничений откроются магазины непродовольственных товаров, после них заработает сфера бытовых услуг.

12 мая работа возобновилась на московских предприятиях промышленности и строительства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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