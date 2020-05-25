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В Петербурге началось противостояние фанатов Бродского и завхоза школы

В Петербурге началось противостояние фанатов Бродского и завхоза школыКадр: видео topspb.tv

В Санкт-Петербурге закрасили граффити с Иосифом Бродским, нарисованное на здании школы напротив его музея-квартиры «Полторы комнаты» в доме Мурузи к 80-летию со дня рождения поэта. После этого между фанатами Бродского и руководством школы началось противостояние, пишет «Фонтанка» в понедельник, 25 мая.

Отмечается, что рисунок появился на территории школы и был закрашен по указу завхоза учебного заведения. В беседе с журналистами она объяснила, что в школе делать граффити нельзя, сославшись на контроль Государственной административно-технической инспекции.

«Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», — объяснила она.

Поклонники поэта сообщили журналистам, что пытаются спасти портрет, — они сняли слой краски, нанесенный поверх граффити. Однако позже руководство школы снова распорядилось его закрасить. Отмечается, что «противостояние продолжается».

18 мая сообщалось, что вандалы испортили граффити с изображением актера Сергея Бодрова-младшего в Санкт-Петербурге.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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