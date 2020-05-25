В Правительстве России рассказали, когда начнут снимать ограничения с внутреннего туризма

Вадим Карасев

С 1 июня в России планируют начать поэтапное снятие ограничений для открытия внутреннего туристического сезона. Это связано с тем, что в стране созданы условия препятствия распространению коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник во время брифинга сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

На первом этапе планируется открытие медицинских санаториев. По словам Чернышенко, к смягчению ограничительных мер уже готовы 23 субъекта Российской Федерации. Кроме того, Правительство России прорабатывает правила для возобновления работы всей туристической отрасли, в том числе в дальнейшем планируется открытие отелей, пансионатов, пляжей, возобновление туров.

Вице-премьер отметил, что в приоритете стоит «безопасный и контролируемый запуск» начала внутреннего туристического сезона уже в первой половине лета.

, - уточнил Чернышенко.

Все рекомендации по открытию туристического сезона, разработанные Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом, будут опубликованы до начала лета. Глава Ростуризма Зарина Догузова подтвердила, что ведомство доработает и окончательно согласует рекомендации и этапы выхода из ограничений туристической отрасли в течение недели.

По мнению Чернышенко, разговоры о поездках за границу еще вести рано. На данный момент нет предпосылок для снятия ограничений на выезд россиян за рубеж из-за опасности возникновения второй волны заболеваемости коронавирусом.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал гражданам не спешить планировать путешествия за пределы России. Сейчас необходимо отложить такие поездки и провести отпуск на территории своей страны.

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