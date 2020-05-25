Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В России могут ужесточить наказание за совершённое водителем без прав ДТП

В России могут ужесточить наказание за совершённое водителем без прав ДТП

В России могут ужесточить наказание за совершённое водителем без прав ДТП

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что в палате ведется работа над законопроектом, который ужесточает наказание за ДТП, совершенное водителем без прав, — нарушителю будет грозить до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время проводятся консультации, касающиеся дорожной безопасности, усиления ответственности людей, которые садятся за руль, не имея водительского удостоверения. «Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить. Он скажет: «Сам научился», — а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти. Соответствующий законопроект находится в разработке», — сказал депутат.

Сейчас в законодательстве есть определенный пробел — нарушившие ПДД люди и не имеющие либо лишенные водительских прав, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть. Однако люди без водительского удостоверения представляют собой большую опасность, считает Лысаков. «Когда за руль садится человек, который непонятно где обучался — он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал — то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу», — сказал парламентарий, отметив, что таким образом соответствующие действия правонарушителя фактически становятся умышленными.

Отмечается, что документом планируется внести изменения в статью 264 Уголовного кодекса, определяющую наказание для правонарушений, которые стали причиной умышленного нанесения тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек. Кроме того, в части 2, 4 и 6 статьи 264 авторы проекта намерены добавить пункты «в» (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и «г» (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами).

По закону к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем, который находился в состоянии опьянения или покинул место происшествия. В этих случаях нарушителю может грозить до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий.

«Задача не наказать в уголовном порядке кого-то, а задача предупредить возможные последствия от таких необдуманных, фактически преступных действий», — сказал Лысаков, отметив, что соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Инсайдер об отношениях Аны де Армас и Бена Аффлека: "Он хочет, чтобы его дети с ней сблизились"
Инсайдер об отношениях Аны де Армас и Бена Аффлека: "Он хочет, чтобы
После "предзащиты". Памфилова о дистанционном голосовании по Конституции
После "предзащиты". Памфилова о дистанционном голосовании по
Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Под Волгоградом военные взорвали 60 тонн снарядов: зимние учения
Под Волгоградом военные взорвали 60 тонн снарядов: зимние учения
Джоан Роулинг рассказала, где начала сочинять "Гарри Поттера"
Джоан Роулинг рассказала, где начала сочинять "Гарри Поттера"
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
В Москве заработали МФЦ и каршеринг
В Москве заработали МФЦ и каршеринг
Большинство мировых компаний оказались уязвимы для хакеров
Большинство мировых компаний оказались уязвимы для хакеров
В Греции начался четвертый этап снятия ограничений из-за коронавируса
В Греции начался четвертый этап снятия ограничений из-за коронавируса
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Что такое домен и для чего он нужен?
Что такое домен и для чего он нужен?

Топ на сегодня

Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от коронавируса
Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

Еще по теме

Вячеслав Лысаков: закон об «авто-УДО» не примут до нового года
Депутаты поддержали идею ужесточить наказание за вождение без прав
В Госдуме считают излишней инициативу о пересдаче на права каждые пять лет
В Госдуме хотят лишать водительских прав за опасное вождение