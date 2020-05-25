В России могут ужесточить наказание за совершённое водителем без прав ДТП

Алексей Вольцев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что в палате ведется работа над законопроектом, который ужесточает наказание за ДТП, совершенное водителем без прав, — нарушителю будет грозить до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время проводятся консультации, касающиеся дорожной безопасности, усиления ответственности людей, которые садятся за руль, не имея водительского удостоверения. «Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить. Он скажет: «Сам научился», — а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти. Соответствующий законопроект находится в разработке», — сказал депутат.

Сейчас в законодательстве есть определенный пробел — нарушившие ПДД люди и не имеющие либо лишенные водительских прав, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть. Однако люди без водительского удостоверения представляют собой большую опасность, считает Лысаков. «Когда за руль садится человек, который непонятно где обучался — он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал — то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу», — сказал парламентарий, отметив, что таким образом соответствующие действия правонарушителя фактически становятся умышленными.

Отмечается, что документом планируется внести изменения в статью 264 Уголовного кодекса, определяющую наказание для правонарушений, которые стали причиной умышленного нанесения тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек. Кроме того, в части 2, 4 и 6 статьи 264 авторы проекта намерены добавить пункты «в» (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и «г» (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами).

По закону к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем, который находился в состоянии опьянения или покинул место происшествия. В этих случаях нарушителю может грозить до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий.

«Задача не наказать в уголовном порядке кого-то, а задача предупредить возможные последствия от таких необдуманных, фактически преступных действий», — сказал Лысаков, отметив, что соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

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