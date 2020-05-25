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В России могут вернуться к аукционам при распределении земель порта Владивосток

В России могут вернуться к аукционам при распределении земель порта Владивосток

В российское законодательство могут вернуть норму о проведении аукционов на земли порта Владивосток. Компании, выигравшие торги, получат право на заключение договоров аренды земли. Такой законопроект накануне первого чтения в палате планируют рассмотреть депутаты на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 25 мая.

Вернуться к аукционам на право заключения договора аренды земельных участков свободного порта Владивосток предложило правительство. Сегодня, согласно Земельному кодексу РФ, с резидентами свободного порта Владивосток договоры аренды земельных участков, находящихся на его территории в государственной или муниципальной собственности, заключаются без проведения торгов.

По данным кабмина, статус резидентов порта нередко получают именно с целью воспользоваться упрощенной процедурой получения прав на землю и их дальнейшей перепродажи вместе с компанией, а не для реализации инвестиционных проектов. «Складывающаяся правоприменительная практика свидетельствует о наличии существенных затруднений и злоупотреблений при предоставлении земельных участков резидентам свободного порта Владивосток в аренду без проведения торгов, — говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту. — Это влечет возникновение конфликта частных интересов и публичных интересов муниципального образования и местного населения, высокую социальную напряженность и негативно влияет на инвестиционный климат свободного порта Владивосток в целом».

В связи с этим предлагается вернуться к проведению аукционов на земли порта Владивосток. Компании, выигравшие торги, получат право на заключение договоров аренды земли, а Правительство чётко пропишет правила проведения аукциона.

Инициативу поддержал думский комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. По словам главы комитета Николая Харитонова, ко второму чтению предлагается внести в документ поправку о том, что первостепенное право заключения договоров на аренду земли в порте Владивосток должно принадлежать местным компаниям.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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