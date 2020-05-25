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В России раскрыли подробности разработки вакцины от коронавируса

В России раскрыли подробности разработки вакцины от коронавирусаФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России академик РАН Александр Гинцбург раскрыл подробности разработки вакцины от коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, сейчас заканчиваются доклинические исследования на мышах и морских свинках. «Проверили все возможные токсичности. Результат положительный», — сказал он. Кроме того, заканчивается исследование на обезьянах, в ходе которого была выявлена высокая иммуногенность и безопасность препарата.

Гинцбург добавил, что, если окончательные результаты клинических исследований будут положительные, то в первой декаде июня он обратится в минздрав за получением разрешения на следующий этап — проведение клинических испытаний на добровольцах.

Замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в ГНЦ ВБ «Вектор» ученые создали прототипы вакцины на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и стоматита, а кроме того, еще и перспективные синтетические вакцины. Однако какой именно из прототипов дошел до клинических исследований, разработчики не говорят. «Предварительные результаты можно ожидать в начале июля», — сказал он.

22 мая Гинцбург сообщил, что ученые проверили на себе свою вакцину от коронавирусной инфекции и сообщили об успешном испытании. Он заявил, что негативных и побочных эффектов после применения вакцины не выявили. По словам ученого, вакцина была испытана на животных и на добровольцах, она дает нейтрализующие антитела.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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