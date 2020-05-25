В России снимут первое игровое кино о киберспорте

Вадим Карасев

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Победители конкурсного отбора Института развития интернета (АНО «ИРИ») снимут первое в России игровое кино о киберспорте. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 25 мая в редакцию «Ленты.ру».

«В этом году благодаря конкурсу выйдет достаточно большое количество игровых и документальных сериалов. Это как продолжение уже зарекомендовавших себя названий, так и совершенно новые проекты. Искренне надеемся, что они будут тепло встречены молодежной аудиторией», — приводятся в сообщении слова директора АНО «ИРИ» Антона Ключкина.

Уточняется, что киберспорту будут посвящены сразу два проекта — комедийный веб-сериал «Рокетджамп. В клубе» и сериал под рабочим названием «Воины геймпада». Кроме того, планируется реализовать такие проекты, как комедийный сериал «Руммейт» о молодых людях из разных частей России, поселившихся вместе в Москве, а также продолжение молодежного веб-сериала «Youngzterz», вышедшего в 2019 году в TikTok.

Ожидается и продолжение сериала «Трудные подростки». Два других сериальных проекта будут посвящены волонтерству — комедия-драма под рабочим названием «Доброделы» и основанный на реальных событиях интерактивный веб-сериал «НАЙДЕН_ЖИВ».

Итоги первой волны конкурса АНО «ИРИ» на создание интернет-контента для молодежи были подведены в конце марта 2020 года. Победителями конкурсного отбора стали 65 проектов. Они были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и программное обеспечение», «Спецпроекты в интернет-СМИ».

Средства на создание интернет-контента выделяются в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».