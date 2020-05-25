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В России запустили проект «Поиск»

В России запустили проект «Поиск»Фото: ОНФ / «Лиза Алерт»

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили проект «Поиск», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Во многих регионах России будут размещены арт-объекты с детскими ориентировками отряда. Первым городом, принявшим участие в проекте, стали подмосковные Люберцы, говорится в сообщении. Там один из заборов оклеили ориентировками найденных живыми детей.

«Необходимо, чтобы было создана единая платформа, куда бы поступала информация о пропавших людях. Чем больше народу будет участвовать в поисковых движениях, тем быстрее будет идти работа по поиску, и, следовательно, люди быстрее будут находить своих близких», — сказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев отметил, что данный объект — «наша гордость и наша боль, наш страх и наш ответ». «Миллионы часов максимальных стараний, на которые способен человек, спрятаны в этой стене. Мы и сами получили возможность взглянуть на то, что мы делаем. Можно потрогать, вспомнить, просто идти мимо, все больше проникаясь ужасом от того, какого размера эта проблема. А ведь мы знаем только процентов десять от реальных цифр», — добавил глава отряда.

За девять лет работы поисково-спасательный отряд поучаствовал в спасении живыми более 45 тысяч человек, в целом за этот период было принято и обработано около 56 тысяч заявок. Большинство из 17 тысяч детей, которых искали сотрудники «Лиза Алерт», были найдены.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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