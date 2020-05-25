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В Ростовской области найден запертый сейф времен ВОВ

В Ростовской области найден запертый сейф времен ВОВ

В Ростовской области поисковый отряд "Миус-фронт" во время раскопок обнаружил необычную находку. Участники отряда нашли сейф времен Великой Отечественной войны. Артефакт в хорошем состоянии, несмотря на то, что он долгие годы находился в земле.

Андрей Кудряков руководитель отряда рассказал, что металлический ящик скорее всего принадлежал штабу 339-й Таманско-Бранденбургской стрелковой дивизии. Именно эта дивизия защищала от фашистских захватчиков подступы к Ростову.

Находка закрыта на ключ, после того, как ящик откроют будет ясно кому он принадлежал и, что в нем хранится. Военные историки уже подготовились к вскрытию ящика, сообщает News.

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По материалам: u-f.ru

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