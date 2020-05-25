В Сирию за сутки вернулись более 90 беженцев из-за рубежа

Лидия Мартынова

Свыше 90 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 93 беженца (женщин – 28, детей – 48). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.

Кроме того, в места постоянного проживания в течение суток беженцы не возвращались.

Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов.