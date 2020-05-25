В США вскрыта заложенная 105 лет назад «капсула времени»

Вадим Карасев

В США был открыт контейнер, заложенный 105 лет назад в основание Мемориального амфитеатра на Арлингтонском национальном кладбище. Теперь его содержимое можно увидеть на официальном сайте мемориального комплекса.

Мемориальный амфитеатр на главном военном кладбище служит для торжественных церемоний в День ветеранов, День поминовения и в другие памятные даты. Внутри амфитеатра находятся четыре могилы неизвестных солдат, в память погибших в Первой и Второй мировых войнах, Корейской и Вьетнамской войне. Постройка нынешнего комплекса амфитеатра началась в 1915 году, первый камень в его основание заложил президент Вудро Вильсон. Именно в этот камень был помещен медный ящик с документами и предметами того времени.

Традиция при строительстве важных сооружений закладывать в них контейнеры с посланиями для потомков популярна в США со времен основания государства. Футляры с такими текстами получили название «капсула времени» (time capsule). Информацию о заложенных и найденных капсулах собирает специальная Международная организация капсул времени при Университете Оглторпа (Oglethorpe University) в штате Джорджия. По ее данным, из приблизительно 10 тысяч «капсул времени», заложенных в мире, 9 тысяч были уничтожены, украдены, потеряны или стали недоступны. Например, латунная капсула, заложенная в 1899 года при закладке одного из корпусов Массачусетского технологического института, была забыта, а в 1939 году над ней построен циклотрон.

Строительство Мемориального амфитеатра в Арлингтоне должно было завершиться к 1917 году, но из-за начавшейся войны растянулась до 1920. Теперь, к столетию открытия амфитеатра, реставраторы наконец вскрыли капсулу времени. Внутри были найдены копии Декларации независимости и Конституции США, американский флаг, монеты, марки, карта Вашингтона работы генерального архитектора города Пьера-Шарля Ланфана, фотография Вудро Вильсона с автографом, Библия, четыре местные газеты, перевязанная красной лентой пачка документов и брошюра под названием «Мертвый конфедерат». Примечательно, что на американском флаге оказалось всего 46 звезд, хотя на момент закладки амфитеатра в стране было уже 48 штатов.

Историки сообщают, что капсула времени не все 105 лет провела в Арлингтоне. В 1974 году, когда начались капитальная реконструкция и расширение амфитеатра, закладной камень извлекли из фундамента и отправили на хранение в Национальный архив. На место он вернулся только в 1990-е годы. Теперь выяснилось, что рабочие, возвращавшие камень, положили внутрь собственную капсулу времени — банку из-под арахисового масла с записками и визитными карточками.