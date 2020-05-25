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В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса

В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За минувшие сутки в Свердловской области случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у 279 человек. Таковы данные оперативного штаба 

По данным регионального оперштаба, о которых сообщают местные СМИ, 225 новых случаев приходятся на Екатеринбург. Также вирус нашли у жителей Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Дегтярска, Заречного, Каменска-Уральского, Кушвы, Первоуральска, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Красноуральска, Полевского, Серова, Пышминского, Среднеуральска, Режа, Новоуральска, Тугулыма и Сысерти.

Всего по России за минувшие сутки зафиксировали 8946 новых случаев заражения. При этом 92 человека скончались, а 5499 человек выздоровели.

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По материалам: pnp.ru

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