В Украине резко уменьшилось количество новых случаев COVID-19

Анастасия Иванова

Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Украине резко уменьшилось. Если ранее официальная статистика фиксировала 400−500 заражений в сутки, то за последние 24 часа было выявлено всего 259 новых заболевших. Это число включает 16 детей и 43 медработника. Количество заболевших снижается четвертый день подряд.

Больше всего новых случаев выявлено в Черновицкой области — 55. В то же время есть регионы, где обошлось без новых заболевших (Полтавская, Херсонская, Сумская области).

Напомним, с 22 мая в Украине был ослаблен карантин. Минздрав признал, что статистика удовлетворяет критериям для перехода от общенационального к адаптивному карантину.

«ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»