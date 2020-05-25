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Валерий Сюткин рассказал историю своего знакомства с Владимиром Зеленским

Валерий Сюткин рассказал историю своего знакомства с Владимиром Зеленским

Российский певец и бывший солист группы «Браво» Валерий Сюткин, рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским и почему тот часто приглашал его на выступления «Квартала 95».

Историю знакомства с будущим президентом артист поведал в передаче «Легенда» на российском телеканале RTVI. По словам популярного певца, оно состоялось в 1991 году, когда «Браво» выступала в Киеве.

«Эксклюзив. Нынешний президент дружественного государства Украина, приглашая меня в качестве человека, который играл для „Квартала 95“ несколько раз подряд, открыл секрет мне. Говорит: „А знаете, Валерий Миладович, почему именно вы играете для нас?“ Я говорю: нет. „91-й год, концертный зал „Украина“, мегааншлаги группы „Браво“, и мы, скромные студенты, приехали в Киев из другого города Украины, и я вас попросил: проведите нас, пожалуйста, на концерт. И вы сказали: сколько вас? И я, опустив глаза, сказал: двадцать человек. И вы сказали: ну ладно, ребят, только ведите себя интеллигентно в проходе. И вы нас провели, и мы танцевали. А после концерта пришли поблагодарить вас, и вам кто-то из восторженных зрителей подарил бутылку самогона пять литров. И вы разлили на всех, и на нас двадцать тоже“. Он говорит: этого я не забуду. По-моему, начал потихоньку забывать», — с улыбкой резюмировал Сюткин.


Последняя фраза очевидно посвящена событиям января этого года, в результате которых СБУ запретило Сюткину въезд на Украину. В ведомстве приняли такое решение после того, как сторонники бывшего президента Петра Порошенко начали кампанию против певца в соцсетях.

«Патриоты» осудили Сюткина за его поддержку «аннексии Крыма» и требовали объявить его персоной нон-грата. СБУ исполнило их чаяния, хотя Сюткин никаких концертов на Украине проводить и не собирался.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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