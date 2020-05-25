Валерия рассказала о голодающих на фоне пандемии артистах

Вадим Карасев

Народная артистка России, член президентского Совета по культуре и искусству певица Валерия Перфилова заявила, что некоторые артисты голодают из-за пандемии коронавируса.

В комментариях к одной из публикаций в Instagram она поддержала позицию продюсера Иосифа Пригожина, который пожаловался на бедственное положение музыкантов, танцоров и актеров.

"Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) очень бы не помешала", – написала Валерия, уточнив, что некоторые "действительно голодают".

Пригожин ранее утверждал, что даже наиболее востребованные "звезды" из первой десятки "практически бедствуют" и проедают накопления. Шнуров в ответ предложил "божьим людям" скинуться и лично от себя пообещал прислать сосиски из "Пятерочки".