Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей

Анастасия Иванова

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме видео, на котором предложил пользователям угадать, какой известный артист выступает на нем. Многие сразу узнали, что это Иосиф Пригожин в молодости, супруг певицы Валерии."Кто узнал этого артиста? Я в шоке!" — написал Фадеев.

"Я сам в шоке", — отшутился продюсер.

заявлением о том, что артисты, в том числе и "первая десятка самых популярных", находятся в "чудовищном положении", так как из-за пандемии коронавируса лишились возможности зарабатывать.

После этих слов его "жалобу" высмеял Сергей Шнуров, посвятив этой ситуации дерзкое стихотворении, высказался музыкант Юрий Лоза и ответил Григорий Лепс: "Бедные артисты, боже мой, голодают!" — сыронизировал певец в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Позже Пригожин раскритиковал их ,заявив, что они "думают только о себе".

"Артисты — это не только звезды! Какие же все глупые! Какой же у всех мозг просто. <…> Господи, что ж это за дебилизм такой-то? Это что же за узколобость такая?" — возмутился Пригожин.