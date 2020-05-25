Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей
Сегодня, 15:49 Анастасия Иванова
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме видео, на котором предложил пользователям угадать, какой известный артист выступает на нем. Многие сразу узнали, что это Иосиф Пригожин в молодости, супруг певицы Валерии.
"Я сам в шоке", — отшутился продюсер.
заявлением о том, что артисты, в том числе и "первая десятка самых популярных", находятся в "чудовищном положении", так как из-за пандемии коронавируса лишились возможности зарабатывать.
После этих слов его "жалобу" высмеял Сергей Шнуров, посвятив этой ситуации дерзкое стихотворении, высказался музыкант Юрий Лоза и ответил Григорий Лепс: "Бедные артисты, боже мой, голодают!" — сыронизировал певец в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Позже Пригожин раскритиковал их ,заявив, что они "думают только о себе".
"Артисты — это не только звезды! Какие же все глупые! Какой же у всех мозг просто. <…> Господи, что ж это за дебилизм такой-то? Это что же за узколобость такая?" — возмутился Пригожин.
По материалам: ria.ru