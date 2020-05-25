Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится

Влада Некрасова

— Вы знаете, оценивать ее хорошо невозможно: большая часть предприятий все еще не может полноценно работать. Пока только промышленные предприятия и строительные компании постепенно возвращаются к нормальному режиму, но даже у них есть ряд ограничений, в том числе менеджмент работает в удаленном режиме. Если же говорить про сферу услуг, то, к большому нашему сожалению, она пока полностью закрыта от прямого обслуживания клиентов, работая только на доставку и дистанционные услуги, и это сказывается на их финансовом состоянии, а значит, и на всех экономических показателях города – мы знаем по тем обращениям, которые поступают от предпринимателей, косвенно видим через доходы бюджета.

Но и говорить о критической ситуации я бы не стал — и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса. Мы внимательно мониторим, как этими мерами поддержки предприниматели пользуются, и в ближайшее время обсудим анализ их эффективности. В случае необходимости и мы, и федеральные коллеги готовы идти на дополнительные шаги для помощи бизнесу.