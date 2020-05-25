Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится

Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится

Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится

— Вы знаете, оценивать ее хорошо невозможно: большая часть предприятий все еще не может полноценно работать. Пока только промышленные предприятия и строительные компании постепенно возвращаются к нормальному режиму, но даже у них есть ряд ограничений, в том числе менеджмент работает в удаленном режиме. Если же говорить про сферу услуг, то, к большому нашему сожалению, она пока полностью закрыта от прямого обслуживания клиентов, работая только на доставку и дистанционные услуги, и это сказывается на их финансовом состоянии, а значит, и на всех экономических показателях города – мы знаем по тем обращениям, которые поступают от предпринимателей, косвенно видим через доходы бюджета.


Но и говорить о критической ситуации я бы не стал — и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса. Мы внимательно мониторим, как этими мерами поддержки предприниматели пользуются, и в ближайшее время обсудим анализ их эффективности. В случае необходимости и мы, и федеральные коллеги готовы идти на дополнительные шаги для помощи бизнесу.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам
Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам
СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом
СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом
Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса на ученых
Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья» ягодицы
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья»
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Печатные платы от компании «А-КОНТРАКТ»
Печатные платы от компании «А-КОНТРАКТ»
Часы ангела на июнь 2020 года
Часы ангела на июнь 2020 года
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Составлена карта водорослей в снегах Антарктиды
Составлена карта водорослей в снегах Антарктиды
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Топ на сегодня

Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от коронавируса
Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

Еще по теме

Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
Путин: система поддержки предпринимателей должна работать активнее
На поддержку предпринимателей в Москве выделено 45 млрд рублей
В оккупированной Горловке увеличили режим работы предприятий