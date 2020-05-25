Власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Следующим этапом снятия ограничений в столице откроют непродовольственную торговлю, затем — сферу бытовых услуг, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости».

По словам Ефимова, для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя. «Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать »на склад«, ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — сказал Ефимов.

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе, пояснил он.

«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — отметил Ефимов.

С 25 мая в Москве возобновляется работа МФЦ госуслуг «Мои документы» и каршеринга, другие ограничительные меры по коронавирусу в столице продлены до 31 мая.

По последним данным оперштаба, в Москве выявлено почти 164 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 49 840 человек выздоровели, 1993 умерли.

На сайте Совета Федерации создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию с COVID-19.