Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений

Власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Следующим этапом снятия ограничений в столице откроют непродовольственную торговлю, затем — сферу бытовых услуг, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости».

По словам Ефимова, для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя. «Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать »на склад«, ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — сказал Ефимов.

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе, пояснил он.

«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — отметил Ефимов.

С 25 мая в Москве возобновляется работа МФЦ госуслуг «Мои документы» и каршеринга, другие ограничительные меры по коронавирусу в столице продлены до 31 мая.

По последним данным оперштаба, в Москве выявлено почти 164 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 49 840 человек выздоровели, 1993 умерли. 

На сайте Совета Федерации создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию с COVID-19.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Греции начался четвертый этап снятия ограничений из-за коронавируса
В Греции начался четвертый этап снятия ограничений из-за коронавируса
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Что такое домен и для чего он нужен?
Что такое домен и для чего он нужен?
Битва платьев: Алсу против Миланы Тюльпановой
Битва платьев: Алсу против Миланы Тюльпановой
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Рекламу девушки с бананом сравнили с порно и потребовали запретить
Рекламу девушки с бананом сравнили с порно и потребовали запретить
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 138 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 138 тысяч
ИП Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса
ИП Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса
В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений
В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений
Валерий Сюткин рассказал историю своего знакомства с Владимиром Зеленским
Валерий Сюткин рассказал историю своего знакомства с Владимиром
Глава Тувы госпитализирован с коронавирусом
Глава Тувы госпитализирован с коронавирусом
5 самых опасных дней в июне 2020 года
5 самых опасных дней в июне 2020 года

Топ на сегодня

Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках в Калининграде
«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках
В больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с коронавирусом
В больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с коронавирусом
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии
"Завышенные ожидания": эксперт рассказал, каким будет курс рубля летом
"Завышенные ожидания": эксперт рассказал, каким будет курс рубля летом

Еще по теме

В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений
Московские власти не ожидают масштабного банкротства предприятий
В Москве из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711
В Москве рассказали, как бизнес приспосабливается к новым условиям