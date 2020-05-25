Власти придумали способ помочь российской экономике

Вадим Карасев

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Российские власти придумали способ помочь экономике страны, увеличив поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. В Минэкономразвития считают необходимым предоставить компаниям до 1 июля право уточнить код основного вида деятельности, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо ведомства, направленное премьеру Михаилу Мишустину 23 мая.

Правительство в апреле утвердило список пострадавших отраслей, в который вошли в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы и стоматологическая практика. В общей сложности на май 2020 года в него вошли 11 отраслей, в каждой из которых указаны один или несколько кодов видов деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Однако многие компании не могут получить обещанную помощь, поскольку код ОКВЭД, который указывался при регистрации и был внесен в реестры, не соответствует одобренному списку, пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Речь идет о компаниях, у которых в качестве основного вида деятельности указаны не коды пострадавших отраслей, а коды классов, подклассов, групп и подгрупп видов деятельности, иерархически включенных в коды ОКВЭД пострадавших сфер. Например, стоматологические клиники вошли в список правительства с кодом 86.23 «Стоматологическая практика». Однако две трети таких учреждений работают под кодами 86.21 и 86.22, которые соответствуют «Общей врачебной практике» и «Специальной врачебной практике».

В Минэкономразвития ожидают, что предоставление компаниям времени и права для уточнения видов деятельности позволит расширить список получателей государственной помощи более чем на 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что общий пакет правительственных мер для спасения экономики оценивается в 3,1 триллиона рублей или 2,6 процента ВВП. Наибольшую поддержку получит бизнес, меры по спасению которого обойдутся 1,9 триллиона. Однако на живые деньги придется менее 20 процентов суммы.