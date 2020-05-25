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Военные из России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус

Военные из России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус
Российские и сирийские военнослужащие провели совместное учение по защите от банды диверсантов порта Тартус, где расположена военно-морская база РФ, сообщил российским журналистам начальник пункта базирования Тартус Вячеслав Родионов.

"Проводилось совместное тактическое учение ВМС САР и ВМФ РФ, в ходе совместного тактического учения отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования Тартус. Все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР и ВМФ России по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы", - сказал Родионов.

По легенде учения, четверо диверсантов-водолазов пытались на дне установить закладку с самодельным взрывным устройством. На место, где они могли находиться, прибыл российский противодиверсионный катер "Раптор".

# Россия
По материалам: ria.ru

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