ВОЗ на время прекратила испытания гидроксихлорохина в лечении Covid-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания производных 4-аминохинолина — гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 25 мая, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
При этом Гебрейесус пояснил, что «лекарства продолжают считаться безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией».
Накануне начальник Управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Никонов, заявил, что по предварительным данным клинического исследования с участием 4 тыс. медработников противомалярийный препарат гидроксихлорохин не снижает вероятность инфицирования SARS-CoV-2, но может снижать тяжесть течения заболевания.
Как сообщало ИА Newstes , китайские ученые обнаружили еще одно перспективное лекарство против нового коронавируса. Во время исследований они выяснили, что тяжелобольным помогает «Дипиридамол», который уже более полувека используется для лечения стенокардии и болезней, обусловленных нарушениями в системе свертывания крови.