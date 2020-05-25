ВОЗ на время прекратила испытания гидроксихлорохина в лечении Covid-19

Алексей Вольцев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания производных 4-аминохинолина — гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 25 мая, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности», — отметил он.

При этом Гебрейесус пояснил, что «лекарства продолжают считаться безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией».

Накануне начальник Управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Никонов, заявил, что по предварительным данным клинического исследования с участием 4 тыс. медработников противомалярийный препарат гидроксихлорохин не снижает вероятность инфицирования SARS-CoV-2, но может снижать тяжесть течения заболевания.

«Гидроксихлорохин абсолютно не защищает от новой коронавирусной инфекции, она развивается с приемом или без приема, но течение заболевания у пациентов, которые его принимают, более мягкое. Это предварительные результаты. Уже в конце мая планируем дать конкретные результаты по этому исследованию», — уточнил Никонов.

Как сообщало ИА Newstes , китайские ученые обнаружили еще одно перспективное лекарство против нового коронавируса. Во время исследований они выяснили, что тяжелобольным помогает «Дипиридамол», который уже более полувека используется для лечения стенокардии и болезней, обусловленных нарушениями в системе свертывания крови.