Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны

ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны

ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волныФото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2, и существует риск второго резкого подъема заболеваемости. Такое развитие событий предрек руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает РИА Новости.

«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания…. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым», — приводит агентство его слова. Райан пояснил, что стандартное восприятие течения пандемии именно такое — кончается первая вспышка, за ней приходит вторая.

«Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. (...) Мы можем получить второй пик в этой волне», — предупредил он, ссылаясь на исторический опыт пандемий, в частности — на эпидемию «испанки» в 1919 году. Он подчеркнул, что на данный момент рано делать выводы о том, что наблюдаемое продолжится и далее.

По данным института Джонса Хопкинса, сейчас в мире зафиксировано 5,4 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Болезнь унесла жизни более 345 тысяч человек, более 2,1 миллиона вылечились.

Испанский грипп, или «испанка», — болезнь, эпидемия которой стала, возможно, самой массовой в человеческой истории. По разным оценкам, ее жертвами числятся от 17 до 100 миллионов человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Власти придумали способ помочь российской экономике
Власти придумали способ помочь российской экономике
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны
Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией
Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией
Стали известны подробности рождения третьего ребенка Константина и Софьи Эрнст
Стали известны подробности рождения третьего ребенка Константина и
Захарова высказалась об обвинениях России в занижении данных по коронавирусу
Захарова высказалась об обвинениях России в занижении данных по
В России снимут первое игровое кино о киберспорте
В России снимут первое игровое кино о киберспорте
Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон
Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон
МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж
МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж
На взятке в Волгограде попался прокурор Ведищев, образцовый работник
На взятке в Волгограде попался прокурор Ведищев, образцовый работник
Стали известны подробности жизни бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков
Стали известны подробности жизни бунтовавших на базе «Газпрома»
"Хороший результат". В Белоруссии нашли новые нефтяные залежи
"Хороший результат". В Белоруссии нашли новые нефтяные залежи

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

Еще по теме

Страны Евросоюза предупредили о второй волне распространения коронавируса
Оценена мощность грядущей второй волны коронавируса
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса в России будет слабее первой — Минздрав