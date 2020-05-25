Впервые открыт астероид-троянец с кометным хвостом

Вадим Карасев

Астрономы из Гавайского университета и Королевского университета в Белфасте впервые обнаружили астероид из класса троянцев, обладающий характерными признаками кометы. У него имеются хвост и кома — облако из пыли и газа, окружающее твердое ядро.

Напомним, что «троянцами», или «троянскими астероидами», называются те, которые движутся по орбите крупной планеты, опережая ее на 60° или отставая на ту же величину (они располагаются в так называемых четвертой и пятой точках Лангранжа системы «планета — звезда»). Первоначально подобные небесные тела были обнаружены на орбите Юпитера, и им стали давать имена в честь героев троянской войны. Позже название «троянские астероиды» стало общим термином, и такие объекты были найдены в точках Лагранжа на орбитах Нептуна, Урана, Марса и Земли. У Юпитера же насчитывается более миллиона троянских астероидов, размер которых превышает километр.

Астроид с кометным хвостом, получивший обозначение 2019 LD2, тоже расположен на орбите Юпитера. Он обнаружен в 2019 году автоматизированной системой Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS), предназначенной, в первую очередь, для космических объектов, которые могут опасно сблизиться с Землей. Она состоит из двух телескопов, расположенных на расстоянии 160 километров друг от друга, на склонах гавайских вулканов Мауна-Лоа и Халеакала. Детальный анализ полученных изображений, проведенный в Белфасте профессором Аланом Фицсиммонсом (Alan Fitzsimmons) и Дэвидом Янгом (David Young), выявил его кометную природу. Последующие наблюдения астрономов Гавайского университета Джеймса Армстронга (James Armstrong) и Сидни Мосса (Sidney Moss), проведенные 11 и 13 июня 2019 года с использованием всемирной сети телескопов Las Cumbres Observatory, подтвердили этот вывод. В конце 2019 — начале 2020 года астероид нельзя было наблюдать с Земли, так как он находился за Солнцем, но когда в апреле этого года он вновь стал доступен, очередные снимки еще раз продемонстрировали его кометный хвост.

Профессор Алан Фицсиммонс и его коллеги отмечают, что, как считают ученые, троянские астероиды Юпитера были захвачены тяготением планеты миллионы лет назад, и за этот срок любой лед на их поверхности должен был бы испариться, однако у 2019 LD2 льда оказалось достаточно для образования комы и хвоста. «В течение десятилетий мы верили, что у троянских астероидов под поверхностью должно быть большое количество льда, но до сих пор не было никаких доказательств этого, — говорит профессор Фитцсиммонс. — ATLAS показал, что предсказания их ледяной природы вполне могут быть верными. Что могло заставить 2019 LD2 внезапно проявить кометное поведение? Возможно, Юпитер захватил его совсем недавно с более далекой орбиты, где поверхностный лед еще мог сохраняться. Или он подвергся удару другого астероида, обнажившему лед, который раньше был погребен под слоями камня».